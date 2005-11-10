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Lecco, Valente: “Dolomiti Bellunesi incognita, servirà adattarsi al campo”

Luca Bargellini
autore
Luca Bargellini
ieri alle 23:34Serie C
30.10.2026 23:34Serie C
Fonti preferite
Il tecnico bluceleste presenta la trasferta di domenica a Feltre: il cambio in panchina rende la Dolomiti un’incognita, tra campo, modulo ed errori da evitare
FotoTUTTOmercatoWEB

Il Lecco si prepara alla trasferta di Feltre contro la Dolomiti Bellunesi, valida per la dodicesima giornata del Girone A di Serie C. Una sfida che arriva in un momento particolare per i padroni di casa, reduci da quattro sconfitte consecutive in campionato e alle prese con una fase di transizione tecnica. I blucelesti, invece, vogliono dare continuità alla propria serie di quattro risultati utili, lasciandosi alle spalle il pareggio interno contro la Folgore Caratese. Alla vigilia, il tecnico Federico Valente ha analizzato le insidie della gara, soffermandosi anche sulle scelte tattiche e sulle condizioni della rosa. Di seguito le sue parole, riportate da LeccoChannelNews.

Dolomiti Bellunesi, Valente: "Ora ci aspetta un'incognita"

Il pareggio per 2-2 contro la Folgore Caratese ha lasciato qualche rimpianto in casa Lecco. La squadra ha dimostrato di saper reagire alle difficoltà, ma ha anche evidenziato alcune lacune nella gestione dei momenti delicati della partita. Valente è consapevole delle aspettative della piazza e della necessità di migliorare: "La piazza vuole le vittorie e io sono il primo che vuole vincere", ha spiegato, sottolineando come alcuni passaggi a vuoto abbiano condizionato il rendimento della squadra. Adesso, però, l'attenzione è rivolta alla trasferta di Feltre: "Ora ci aspetta un'incognita".
La Dolomiti Bellunesi arriva da quattro sconfitte consecutive in campionato e dall'eliminazione in Coppa Italia, maturata al 96' contro il Desenzano. In panchina dovrebbe esserci ancora Massimiliano De Mozzi, con Vinicio Espinal atteso da lunedì e quindi non ancora alla guida della squadra per la partita contro i blucelesti. Una situazione che rende complicato prevedere quali accorgimenti potranno essere adottati dai veneti.
Valente ha paragonato questo tipo di appuntamento a una partita estiva, nella quale non si conoscono ancora perfettamente le caratteristiche dell'avversario: "Puoi concentrarti su te stesso". Il possibile arrivo di un nuovo allenatore, infatti, potrebbe dare energie ulteriori alla Dolomiti, ma i tempi ristretti non permetterebbero a Espinal di trasmettere immediatamente tutte le proprie idee. Da non sottovalutare anche le condizioni del terreno di gioco, utilizzato dai padroni di casa nel turno infrasettimanale di Coppa Italia: il Lecco dovrà essere pronto ad adattarsi già durante il riscaldamento.

Le scelte tattiche: confermata la difesa a tre

Sul piano tattico, Valente non sembra intenzionato a stravolgere l'assetto della squadra. Il tecnico ha valutato anche la possibilità di utilizzare una difesa a quattro, ma non ritiene opportuno introdurre cambiamenti così significativi alla vigilia di una partita. L'ipotesi resta quella di proseguire con il sistema a tre difensori, pur con qualche possibile adattamento: "Restiamo a tre dietro".
Il tema della solidità difensiva resta centrale. Il Lecco ha incassato finora undici reti e la possibilità di inserire un centrocampista in più per proteggere maggiormente la retroguardia è stata oggetto di riflessione. Valente, tuttavia, non ritiene che le difficoltà siano riconducibili al modulo o al numero degli uomini schierati in mezzo al campo.
"Non è una questione di modulo", ha chiarito l'allenatore, individuando soprattutto negli errori individuali e negli episodi le principali cause dei gol subiti. Il problema, secondo il tecnico, è che in questa fase la squadra paga a caro prezzo ogni sbavatura. Da qui il lavoro svolto durante la settimana per ridurre gli errori, ma anche per migliorare la reazione collettiva quando questi si verificano. L'aspetto mentale sarà quindi determinante: oltre a limitare le disattenzioni, servirà una maggiore capacità di proteggere la porta anche nelle situazioni di difficoltà.

Le condizioni della rosa: Arena da valutare, Moutassime non ancora pronto

Per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori, Matteo Arena ha accusato un piccolo fastidio fisico e le sue condizioni saranno valutate in vista della partita. Per il resto, il gruppo è sostanzialmente a disposizione. Amnay Moutassime ha ripreso ad allenarsi quasi completamente con i compagni, ma Valente considera ancora prematuro il suo rientro: oltre alla condizione atletica, sarà necessario ritrovare piena fiducia. Al momento non è previsto un intervento chirurgico. Tempi più lunghi, invece, per Lukas Sinn, che dovrebbe aver bisogno di altre due settimane. Anche Murillo ha impiegato più tempo del previsto per recuperare.
Infine, il tecnico ha fatto chiarezza sulla situazione dei portieri. Thomas Vettorel resta la prima scelta, nonostante il buon rendimento di Dalmasso nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa. Valente ha riconosciuto il valore delle prestazioni del suo vice, ma non intende alimentare un'alternanza continua in un ruolo particolarmente delicato. La fiducia nei confronti di Vettorel rimane confermata: "Io non ho motivi per cambiarlo", ha spiegato, precisando che il portiere dovrà comunque continuare a dimostrare il proprio valore durante la settimana.

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