Aspettando il Generali, la Curva del Milan colora San Siro: la maxi coreografia nel derby

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Aspettando il Generali, la Curva del Milan colora San Siro: la maxi coreografia nel derbyTMW
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Daniele Najjar
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Oggi alle 15:45Serie A
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31.10.2026 15:45Serie A
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Nel primo derby post presentazione del Generali Stadium, San Siro si colorerà nel pre-partita con una coreografia su tre anelli organizzata dalla Curva Sud; confermate le bandiere già viste in questa stagione, tornano anche alcuni striscioni al secondo blu. 77mila spettatori attesi: è il numero più alto del 2018 grazie all’apertura completa del terzo verde e blu.
Fonte: Antonello Gioia
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