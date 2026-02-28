Boniek, ex Juve e Roma: "Amate visceralmente. Spalletti non avrà dormito dopo il Galatasaray"

Intervistato dal Corriere dello Sport, in edicola oggi, Zbigniew Kazimierz Boniek di due sue ex squadre, Juventus e Roma, tra campionato ed Europa League: "Le ho amate entrambe, visceralmente. Solo in una, però, sono rimasto a vivere. Qualcosa vorrà dire". E proprio tra queste due big andrà in scena uno scontro diretto di assoluto valore domani sera all'Olimpico, per un posto in Champions League: "Se dimentichiamo per un attimo la storia e la rivalità, ci accorgiamo che vale quanto Roma- Cremonese. Certo, andare a +7 per Gasp sarebbe tanta roba. Però manca tanto e vi ricordo che io ho perso uno scudetto che sembrava già vinto".

Da ex vicepresidente Uefa, poi, ha analizzato l'uscita di scena dell'Inter dalla Champions League, rispondendo all'ipotesi di un calcio italiano in crisi: "Ma va, l’anno scorso l’Inter era in finale. E allora l’Atalanta? Avete pensato lo stesso quando Gasp vinceva l’Europa League o dopo la gara col Borussia? Se la rigioca 10 volte, l’Inter passa 9".

Quanto alla Juve invece, eliminata dal Galatasaray nonostante l'impresa sfiorata: "Vi svelo un segreto: i calciatori fanno la doccia, escono dallo stadio e continuano la loro vita. Sono gli allenatori ad essere stressati. Spalletti come lo vedo? Male, non avrà dormito".