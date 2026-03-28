Bosnia-Italia, 500 i biglietti per i tifosi azzurri: da oggi la vendita. Le modalità e i prezzi

Ancora qualche ora e si aprirà la vendita per i biglietti per Zenica. Saranno 500 i biglietti messi a disposizione dalla Federazione bosniaca per il match in programma martedì sera a Zenica e che varrà un posto al Mondiale. Questo il comunicato diramato oggi dalla FIGC:

"Dalle ore 12 di oggi fino alle ore 20 di domani, domenica 29 marzo, saranno in vendita i biglietti del settore ospiti per Bosnia ed Erzegovina-Italia, finale dei play-off di qualificazione al Mondiale in programma martedì 31 marzo (ore 20.45) allo stadio ‘Bilino Polje’ di Zenica. I 500 tagliandi disponibili potranno essere acquistati al prezzo di 15 euro a questo link https://www.event.ba/buy/69c628f9dadde4738a50423f.

NB. La FIGC si riserva il diritto di invalidare il titolo di accesso e/o di negare l’accesso o la permanenza all’interno dell’impianto sportivo qualora, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il possessore del titolo di accesso abbia posto in essere comportamenti tali da compromettere la sicurezza all’interno e/o all’esterno dello stadio. Si precisa inoltre che il settore ospiti è riservato esclusivamente ai tifosi italiani".