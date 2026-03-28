Serie C, il Renate travolge il Novara. Virtus Verona beffata dalla Triestina. Pro Patria sempre più giù
Si sono concluse le gare delle 34ª giornata di Serie C, girone A, con fischio d’inizio alle 17:30. Giornata ricca di verdetti pesanti sia in zona playoff che in coda alla classifica.
Colpo del Renate, che supera il Novara con due reti nella ripresa e si porta momentaneamente al quarto posto, complicando invece il cammino playoff degli azzurri. Pesante sconfitta per la Virtus Verona, travolta dalla già retrocessa Triestina Calcio nel giorno del rientro di Luigi Fresco in panchina. Decisivo l’episodio del rosso a Toffanin, che ha indirizzato la gara con il conseguente rigore del raddoppio prima dell’intervallo.
In zona salvezza, continua il momento difficile della Aurora Pro Patria 1919: i bustocchi trovano il pareggio a un minuto dal 90’, ma vengono poi superati in pieno recupero dalla UC Pergolettese 1932, avvicinandosi sempre più alla retrocessione aritmetica. Successo importante per l’Arzignano Valchiampo, che si aggiudica il derby veneto contro la Dolomiti Bellunesi, mentre la Pro Vercelli evita la sconfitta grazie al rigore in extremis trasformato dal capitano Comi sul campo dell’Alcione Milano.
GIRONE A
Sabato 28 marzo
Lumezzane vs AlbinoLeffe 1-1
79’ Giannini (A), 90’+3’ Monachello (L)
Ospitaletto vs Giana Erminio 3-2
1’ e 64’ Galeandro (G), 9’ Ievoli (O), 62’ e 79’ Gobbi (O)
Alcione Milano-Pro Vercelli 1-1 38' Plescia (A), 90'+6 Comi (P)
Dolomiti Bellunesi-Arzignano Valchiampo 1-2 45' Cossalter (D), 65' Bernardi (A), 90'+1 Minesso (A)
Pergolettese-Pro Patria 2-1 27' Careccia (PE), 89' Citterio (PP), 90'+1 Aidoo (PE)
Renate-Novara 3-1 15' Calì (R), 24' Lanini (N), 55' Ekuban (R), 68' Bonetti (R)
Triestina-Virtus Verona 5-0 32' Jónsson, 45'+7 D'Urso, 55' Vertainen, 79' Kljajic, 90'+1 Begheldo
Domenica 29 marzo
14:30 L.R. Vicenza vs Brescia
17:30 Cittadella vs Lecco
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 81, Brescia 59, Lecco 57, Renate 56*, Trento 55, Cittadella 53, Alcione Milano 51*, Lumezzane 46*, Giana Erminio 45*, Novara 4*4, AlbinoLeffe 44*, Inter U23 42, Pro Vercelli 43*, Arzignano 43*, Ospitaletto 41*, Dolomiti Bellunesi 38,* Pergolettese 36*, Virtus Verona 22*, Pro Patria 19*, Triestina 8*
N.B. - * una gara in meno
Vicenza promosso in Serie B, Triestina retrocessa in Serie D
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Sabato 28 marzo
Torres vs Livorno 3-1
7’, 14’ e 16’ Di Stefano (T), 63’ rig. Di Carmine (L)
Domenica 29 marzo
14:30 Pontedera vs Bra
17:30 Campobasso vs Guidonia
17:30 Forlì vs Pianese
17:30 Vis Pesaro vs Perugia
20:30 Gubbio vs Ravenna
20:30 Pineto vs Sambenedettese
Lunedì 30 marzo
20:30 Arezzo vs Ascoli
Riposa: Carpi
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 70, Ascoli 65, Ravenna 61**, Pineto 48, Campobasso 48, Pianese 44, Juventus Next Gen 44, Gubbio 43, Vis Pesaro 43, Ternana 43, Livorno 37*, Guidonia Montecelio 36, Forlì 35, Carpi 34**, Perugia 32, Torres 34*, Sambenedettese 29**, Bra 26, Pontedera 19
N.B. - * due gare in più
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Sabato 28 marzo
Latina vs Catania 0-1
66’ Bruzzaniti
Potenza vs Salernitana 5-2
3’ Lucas Martello (P), 9’ Lescano (S), 19’ Tascone (S), 25’ Schimmenti (P), 28’ Kirwan (P), 90’+1’ Selleri (P), 90’+6’ Siatounis (P)
Domenica 29 marzo
12:30 Benevento vs Cosenza
14:30 Altamura vs Siracusa
14:30 Crotone vs Audace Cerignola
14:30 Foggia vs Trapani
17:30 Casarano vs Giugliano
20:30 Picerno vs Monopoli
Lunedì 30 marzo
20:30 Casertana vs Sorrento
CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 76, Catania 68*, Salernitana 60*, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Audace Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 44*, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35*, Sorrento 34, Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27, Foggia 23, Siracusa 22
N.B. - * una partita in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva