Ternana tra campo e giustizia sportiva: ricorso al CONI e scadenze decisive
Settimana delicata per la Ternana, impegnata su due fronti cruciali per il proprio futuro tra campo e giustizia sportiva.
Il club rossoverde ha infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro la penalizzazione di cinque punti già confermata in appello dopo la decisione del Tribunale Federale Nazionale. L’udienza è fissata per il 21 aprile, con la possibilità di una riduzione della sanzione a quattro punti qualora venisse esclusa la recidiva contestata.
Nel frattempo, resta fondamentale anche il rispetto delle scadenze economiche: il 16 aprile il club dovrà provvedere al pagamento di emolumenti, contributi e ritenute relativi al bimestre gennaio-febbraio, passaggio chiave per evitare ulteriori penalizzazioni in classifica.
Il tutto si inserisce nella volata finale di stagione, con l’ultima gara di regular season contro la US Pianese già all’orizzonte e decisiva per la griglia playoff. Tra campo e tribunali, la Ternana si gioca una parte importante del proprio futuro.