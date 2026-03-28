Lukaku ha fatto infuriare Napoli, il giornalista Iannicelli: "Così il Mondiale lo vede col binocolo"

Romelu Lukaku ha fatto infuriare Napoli e il Napoli, non facendo ritorno in città dagli impegni con la Nazionale nonostante l'accordo già preso col club partenopeo. Il giornalista Peppe Iannicelli, intervenuto a Radio Marte, ne ha parlato così: "Il giocatore può non prendere unilateralmente certe decisioni. Che di sua iniziativa, dica di voler proseguire altrove la terapia, la riabilitazione e tentare il recupero diversamente da quanto stabilito dai medici del Napoli, non è accettabile. Non conosco i termini, ma non si arriva dall'oggi al domani a dire: 'Non rientro'. Ci saranno stati dei ragionamenti non condotti nel modo migliore, si saranno detti delle mezze parole".

Sul Mondiale il giornalista di fede azzurra si è sbilanciato così: "Lukaku agisce così per paura di perdere il Mondiale? Ma è un cane che si morde la coda: se non giochi, il Mondiale lo vedrai col binocolo e il cannocchiale!".