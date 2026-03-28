Gubbio, Di Carlo: "Playoff obiettivo concreto, col Ravenna serve fame per 95 minuti"

Il tecnico del Gubbio, Domenico Di Carlo, ha presentato la sfida casalinga contro il Ravenna, sottolineando l’importanza del finale di stagione nella corsa ai playoff: "Dobbiamo continuare a lavorare sul nostro gioco e dare continuità a quanto visto anche contro la Juventus”, ha spiegato il tecnico, fissando l’obiettivo: “Mancano 6-7 punti nelle ultime cinque partite e dobbiamo partire subito per raggiungerli”.

Di Carlo ha poi chiesto massima intensità alla squadra: “Contro il Ravenna voglio fame di punti per tutti i 95 minuti. I playoff dipendono da noi e dobbiamo dimostrare di volerli davvero”.

Capitolo singoli, buone notizie dal rientro di Minta: “È recuperato, lo abbiamo gestito la scorsa settimana. Domani sarà della partita, poi decideremo se farlo partire dall’inizio o utilizzarlo a gara in corso”.

Infine, una riflessione sul livello del campionato e sugli episodi: “Siamo stati penalizzati in alcune situazioni, mi auguro che in futuro ci sia più uniformità nei giudizi arbitrali. Il Ravenna è una squadra forte, servirà una gara battagliera ma anche di qualità per chiudere al meglio la stagione”, ha concluso.