Dimarco ritrova Dzeko: "Gran persona. Noi interisti in calo? Non si può essere sempre al 100%"

“È una grandissima persona, per farlo contento devi fargli gli assist”. La sfida tra Italia e Bosnia ed Erzegovina, per Federico Dimarco, sarà anche l’occasione di ritrovare Edin Dzeko, per due anni suo compagno di squadra all’Inter: “L'ho incontrato anche questa estate in vacanza, è una persona che conosco bene".

Il laterale azzurro, impegnato in conferenza stampa a Coverciano a tre giorni dalla partita di Zenica, ha anche affrontato il tema del calo di forma degli interisti: "Nella stagione non si può essere sempre al 100%, l'importante è dare sempre il massimo. Se vai in campo e dai il 100% poi non hai nulla da recriminarti e alla fine puoi essere contento".

La conferenza stampa di Dimarco.