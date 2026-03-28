Playoff Mondiali, Legrottaglie: "La Bosnia è fisica ma lenta, l'Italia deve farcela"

'Avevo più paura del Galles, il problema possiamo essere solo noi'

(ANSA) - MILANO, 28 MAR - Contro la Bosnia "il problema possiamo essere solo noi". Ne è convinto Nicola Legrottaglie, commentando la finale dei playoff che l'Italia affronterà martedì sera a Zelica. "Avrei avuto più paura del Galles - ammette l'ex difensore di Juventus e Milan, a margine della presentazione della Yes Cup 2026 - che ha individualità più pericolose, soprattutto sugli esterni. Nella Bosnia ho visto una squadra ben messa in campo, strutturata fisicamente ma molto lenta: dovremo essere bravi strategicamente, non andare sulla loro forza ma metterla sulla velocità di palla e manovra. Se facciamo la nostra partita, andiamo al Mondiale di sicuro". (ANSA).