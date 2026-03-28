Italia, Dimarco: "Esposito? Se Pio è qui è perché lo merita, poi deciderà Gattuso"

“Se è in questo gruppo è perché lo merita”. Federico Dimarco, compagno di squadra all’Inter di Francesco Pio Esposito, parla così del giovane bomber. Il suo eventuale impiego al posto di Retegui, nella finale playoff con la Bosnia-Erzegovina, è il grande tema di formazione a tre giorni dalla partita di Zenica: “Poi è il mister a dover decidere se giocherà o meno".

Dimarco ha poi raccontato qualcosa in più su Esposito e su che consigli gli stia dando: "Pio è un ragazzo davvero speciale, anche per la sua età è già avanti con la testa. Fai fatica davvero ad arrabbiarti con lui, ci mette sempre il 100% in partita e allenamento. Questo dimostra la sua crescita in questi 6-7 mesi. Ci sono pochi consigli da dargli, anche perché è inutile mettergli addosso ulteriore pressione".

La conferenza stampa di Dimarco.