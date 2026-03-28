Ufficiale Collauto riparte dall'Union Brescia: sarà responsabile del settore giovanile. La nota

Dopo la lunga esperienza al Venezia conclusa nel 2022 dopo ben otto anni per Mattia Collauto c'è una nuova avventura. Il dirigente ha infatti firmato con l'Union Brescia dove si occuperà del settore giovanile, ruolo già vestito in laguna dal 2014 al 2020. Questo il comunicato dei lombardi:

"Union Brescia annuncia la nomina di Mattia Collauto come nuovo Responsabile del Settore Giovanile.

Classe 1973, Collauto vanta una lunga esperienza nel calcio professionistico, da calciatore e da dirigente. Dopo aver concluso la carriera sul campo, ha ricoperto ruoli di responsabilità nel Venezia, dove ha guidato il Settore Giovanile e, in seguito, ha ricoperto l’incarico di Direttore sportivo della Prima squadra.

Union Brescia dà il benvenuto a Collauto e gli augura buon lavoro, con la convinzione che le sue competenze e la sua esperienza possano rappresentare un valore importante per la crescita del Settore Giovanile biancazzurro".