Dalla Spagna: via libera di Bastoni al Barcellona, anche l'Inter disposta a negoziare

Il principale candidato per potenziare la difesa del Barcellona, non è un mistero ormai da settimane, è Alessandro Bastoni. Il giocatore dell'Inter, mancino e ottimo nel gioco aereo, farebbe proprio al caso del club blaugrana, vista anche l'enorme esperienza maturata e i soli 26 anni segnati sulla carta d'identità. Titolare in nerazzurro e con la Nazionale italiana, oltre che due volte a tanto così dalla Champions League, potrebbe essere tentato dall'idea di vestire la maglia del Barça.

Al momento, secondo quanto riferito da MARCA, non è ancora stata avviata una trattativa formale, ma il Barcellona ha effettuato un sondaggio per Bastoni. E lo stesso giocatore si sarebbe esposto, confidando il desiderio di approdare al Camp Nou e indossare la maglia blaugrana.

Non solo, perché anche l'Inter sarebbe predisposta a negoziare, sebbene i colloqui tra i due club non siano ancora iniziati. Il prezzo però sarebbe considerevole, intorno ai 70 milioni di euro. Tutt'altro che una buona notizia per la società catalana, che ha ancora problemi evidenti con il Fair Play finanziario in vista della prossima finestra di trasferimenti estiva. Sebbene in casa Barcellona ci sia la speranza di raggiungere la regola dell'1:1, per questa ragione la dirigenza blaugrana si starebbe limitando al semplice sondaggio. Ma il via libera da Bastoni a procedere con l'affare sarebbe già arrivato.