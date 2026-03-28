Italia e Bosnia mancano dai Mondiali dalla stessa data. Per noi l'eccezione, per loro la regola

Giugno 2014. Il 24, l’Italia perde 1-0 con l’Uruguay all’Arena das Dunas di Natal. Il giorno dopo, il 25, la Bosnia ed Erzegovina batte 3-1 l’Iran all’Arena Fonte Nova di Salvador. Risultati diversi, esiti identici: entrambe le nazionali salutano al primo turno i Mondiali 2014, disputati in Brasile. A distanza di dodici anni, restano quelle le due partite delle due formazioni in un’edizione della rassegna iridata.

Dal 2014 a oggi, il percorso bosniaco e italiano è stato identico: le due nazionali non sono più tornate ai Mondiali, li rincorrono una contro l’altra, nel prossimo appuntamento di Zenica, martedì alle 20.45. Con una grossa differenza: per “loro” il 2014 è stata un’eccezione, per noi la regola.

Riconosciuta dalla FIFA solo nel 1995, tre anni dopo lo scioglimento della Jugoslavia e il relativo ingresso del Paese nell’ONU, la nazionale bosniaca non era mai riuscita, fino all’edizione brasiliana, a qualificarsi ai Mondiali. Pur amara - la squadra era già eliminata, avendo perso sia con Argentina che con Nigeria, le altre formazioni del girone - la vittoria sull’Iran in quel mese di giugno resta a suo modo storica, essendo stata la prima ai Mondiali. Per la cronaca, la Bosnia non si è invece mai qualificata ai campionati europei.

Ben diverso, ovviamente, il quadro dell’Italia. Fino al 2014 l’idea di non partecipare ai Mondiali non sfiorava nemmeno la testa dei tifosi azzurri. L’ultima e unica volta risaliva al 1958, quando competevano appena 16 squadre, per quanto quasi tutte (12) europee. Da allora, invece, è diventata la regola anche per noi: a Zenica c’è da rompere la brutta tradizione inaugurata con il 2018 e il 2022.