Botta e risposta in meno di un quarto d'ora: Torino-Lecce finisce 1-1 e sorridono i salentini

Il Torino spreca una buona occasione per avvicinarsi alla zona Europa. Solo un pari interno contro un Lecce che prima di questa partita era reduce da tre sconfitte consecutive. Finisce 1-1, succede tutto nella ripresa con due reti arrivate da conclusioni sporcate dall'avversario.

Problemi con la Goal Line Technology

Gara che inizia con 17' di ritardo per problemi riscontrati con la Goal Line Technology che ha costretto gli addetti al campo a tracciare nuovamente la linea di porta dietro la Curva Maratona. Primo tempo non certo pieno di emozioni, ravvivato giusto nel finale dal Cholito Simeone che da posizione favorevole spara alto.

Botta e risposta in meno di un quarto d'ora

L'argentino si fa perdonare nel secondo tempo, lanciato da Comuzzo trova il sinistro da posizione defilata, ma la deviazione di Gaspar è decisiva: 1-0, la Lega Serie A assegna il gol al centravanti che ufficialmente rompe il ghiaccio nelle gare interne dopo 6 mesi. Pari che arriva in circostanze simili: N'Dri tira dal limite dell'area, la palla colpisce la schiena di Bragança e supera Perri, 1-1 al 73'.

Un pari che serve più al Lecce

A nulla serve l'arrembaggio granata con un'altra grande occasione di Simeone. Amaro in bocca per Ignazio Abate, con l'unica nota positiva di aver mosso la classifica dopo due ko di fila. Al ritorno dalla sosta internazionale, il Torino sfiderà il Napoli al "Maradona" e la Lazio in casa. Non proprio un ritorno morbido. Sorride il Lecce: Di Francesco per l'occasione vara un 3-5-2 più abbottonato dopo la serie di sconfitte. Era necessario anche un punticino e la missione è compiuta. Anche per loro il calendario sarà toso: Lazio, Atalanta e Napoli le prossime tre avversarie.