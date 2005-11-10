Padova-Empoli 2-2, le pagelle: Artistico top, Distefano incide. Seghetti incerto
Massimiliano Rincione
Finisce con un 2-2 che forse scontenta un po' tutte e due le compagini, certo, ma che in fin dei conti è giusto per quanto visto in campo. Un ottimo Padova nel primo tempo, un altrettanto buon Empoli nella ripresa. Nessun grande acuto, però, che meriti i 3 punti.
Le pagelle del Padova
Sorrentino 6 - Non può nulla sui gol, per il resto pressoché inoperoso.
Capelli 6 - Buona prestazione, forse senza acuti ma comunque fatta di solidità.
Dal 72' Galazzi 5 - Non riesce a dare la scossa che ci si aspetterebbe dalla sua qualità.
Silletti 5 - Sfortunatissimo nella deviazione sul gol di Distefano, ma in generale un po' mollo slle marcature.
Dall'81' Faedo sv -
Pastina 7 - Voto alto non tanto per la partita difensiva, ma per il grandissimo gol realizzato a ridosso dell'intervallo.
Carissoni 6,5 - Torna ad essere il super-assistman di Castellammare di Stabia con il gran cross per l'1-0.
Pompetti 6,5 - Protagonista di diverse scorribande e soprattutto di un gran bel tiro da fuori nel primo tempo.
Zuelli 6 - Ordine e sapienza nel gestire il pallone nella sua cabina di regia.
Cocchi 5,5 - Un po' timido in sovrapposizione e sicuramente troppo morbido anche in copertura.
Varas 6,5 - Gira da pivot sulla trequarti ed entra in ambedue le azioni da gol dei suoi. Sfortunato per l'infortunio.
Dal 63' Fusi 5,5 - Non riesce a rendersi protagonista quest'oggi.
Artistico 7 - Realizza un gol da centravanti vero, uno di quelli che fanno capire perché è tra i migliori del campionato nel suo ruolo.
Dall'80' Bortolussi sv
Moro 5 - Una conclusione nel primo tempo e null'altro. Partita anonima la sua.
Dal 73' Seghetti 5 - Non fa peggio di chi lo ha preceduto, vero, ma sicuramente neanche meglio.
Allenatore: Calabro 6 - Contro il grande ex di giornata parte bene ma poi se la fa incartare soprattutto nel secondo tempo.
Le pagelle dell'Empoli
Seghetti 5 - Portiere coraggioso, forse un po' troppo alle volte con alcune uscite un po' troppo aventurose.
Indragoli 7 - Sponda da centravanti vero per l'assist in direzione Ceesay per l'1-1.
Curto 6 - Partita solida, pur trovandosi contro dei clienti assai complicati come i due del tandem patavino.
Dal 61' Distefano 7 - Appena entrato trova un gol da opportunista, ma di qualità e va vicino alla doppietta.
Bembnista 6 - Gara senza acuti, ma comunque non sfigura nonostante l'esperienza sicuramente non sia dalla sua.
Zedadka 6 - Non è esattamente la gara in cui brilla di più per spinta, ma fa comunque bene nel compless.
Bandinelli 5,5 - Non riesce ad imporre il suo solito ritmo in mediana.
Dal 62' Degli Innocenti 6 - Ci mette il solito dinamismo che lo contraddistingue.
Yepes 5 - Non si vede praticamente mai nemmeno in fase di impostazione, gara assai ectoplasmica.
Corrado 6,5 - Merito suo se arriva il 2-2, grazie ad un ottimo diagonale poi trasformato in assist involontario.
Saporiti 7 - Sempre sontuoso nella gestione dei palloni transitati dai suoi piedi, mette solo qualità.
Dall'87' Biondini sv -
Popov 5 - Non riesce ad imporre né la sua fisictà e neanche il senso del gol che di solito dimostra di avere.
Dal 46' Shpendi 6,5 - Costantemente pericoloso e spessissimo si rivela ficcante per la difesa biancoscudata.
Ceesay 7 - Ormai diventato attaccante vero, trova la via della rete con un tap-in in cui bisognava comunque farsi trovare pronti.
Dal 71' Egan 6 - Non si mette in mostra più di tanto, ma non commette sicuramente errori rilevanti.
Allenatore: Andreoletti 6,5 - In emergenza difensiva, nello stadio che fu suo, riesce ad incartarla nel secondo tempo ai veneti con dei cambi coraggiosi e oculati.