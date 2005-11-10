Parma-Bologna, le formazioni ufficiali: Romero torna titolare, Odgaard prima punta
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Simone Bernabei
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Oggi alle 17:11Serie A
autore Simone Bernabei
07.11.2026 17:11Serie A
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Tutto pronto al Tardini per la sfida delle 18 fra Parma e Bologna. Il tecnico ducale Gilardino conferma il 3-5-2 con Lontani a supporto di Romero in attacco, mentre Palladino sceglie ancora Odgaard prima punta con Cambiaghi e Bernardeschi a supporto.
Queste le formazioni ufficiali di Parma-Bologna
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Ndiaye; Cremaschi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Romero
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Bernardeschi, Cambiaghi; Odgaard
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