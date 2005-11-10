Cagliari-Frosinone 1-0, le pagelle: con Caprile non si passa, Kvernadze mai incisivo

Il Cagliari torna alla vittoria, battendo per 1-0 il Frosinone nel match valido per l'11^ giornata di Serie A. Di seguito le pagelle del match.

LE PAGELLE DEL CAGLIARI

Caprile 8 - Saracinesca sarebbe riduttivo: il suo è un pomeriggio da superstar. Nega il gol tre volte a Calò, una a Birligea e soprattutto devia sulla traversa un missile ravvicinato di Cichella.

Ze Pedro 6,5 - Sulla sua fascia di competenza ha uno degli avversari più ostici del campionato ovvero Kvernadze, ma regge bene l'urto.

Kofler 7 - Oltre a proteggere al meglio la sua porta, si fa vedere anche in area avversaria sui calci piazzati. Prova da gladiatore difensivo.

Rodriguez 6 - Non ruba l'occhio con giocate particolarmente estetiche, ma risulta il più delle volte efficace.

Grandu 6 - Prima in A per il giovane esterno, che fronteggia con la giusta determinazione un guizzante Ghedjemis.

Dal 78' Ciervo sv.

Adopo 7,5 - Protagonista all'improvviso. Nella prima frazione di gioco, dopo aver rischiato la frittata nella sua area, sblocca il match con un gran destro dal limite. rete determinante in una gara sempre sul filo dell'equilibrio.

Romano 6,5- L'aggressività del Frosinone lo costringe ad essere più combattente che regista, ma il novello azzurro non si tira certo indietro e comuqnue talvolta dà qualità alla manovra.

Dal 78' Liteta sv.

Deiola 6 - Mastino instancabile della mediana, fa sentire eccome la sua presenza nella zona nevralgica del campo.

Trepy 6 - Ritorno in campo dal 1' emozionante per numero 19 ma anche sfortunato, dato che esce per infortunio dopo neanche mezz'ora.

Dal 27' Sugamele 6 - Entra con buon piglio, partecipando a diverse ripartenze della squadra di Pisacane.

Maldini 6,5 - Ci mette un po' ad entrare in partita, ma quando ci riesce crea diversi pericoli in zona offensiva.

Dal 65' Fazzini 6 - La sua prova è più evidente in fase di non possesso che nell'ultimo terzo di campo.

Mendy 7 - Grande generosità da parte del centravanti, che duetta molto con i compagni come nell'azione del gol. Sa però anche rendersi pericoloso.

Dal 65' Kevin Carlos 6 - Entra con la giusta voglia, facendo la guerra con i centrali di Alvini.

Allenatore: Pisacane 7 - Dopo aver giocato bene e raccolto poco nelle ultime settimane, il suo Cagliari finalmente viene premiato. Cinico e coraggioso al punto giusto, sa soffrire nel finale e con merito torna alla vittoria.

LE PAGELLE DEL FROSINONE

Palmisani 6,5 - Ben protetto in più circostanze dalla sua difesa, nn può nulla sul missile di Calò. Ad inizio ripresa, tiene a galla i suoi con una parata super su Mendy.

Oyono 6 - Non la sua migliore partita sul piano delle spinta. Fa qualcosa in più quando è chiamato a difendere e, nel complesso, si merita la sufficienza.

Dal 71' Bobcek 5,5 - nell'assalto finale del Frosinone, non emerge come lo stoccatore desiderato da Alvini.

Calvani 6,5 - Puntualissimo nelle chiusure, non cala mai di attenzione nei 90 minuti.

Monterisi 6,5 - Ingaggia una sorta di duello tra titani con Mendy, nel quale si fa rispettare.

Bracaglia 6,5 - Lascia la fase offensiva a Kvernadze dalla sua parte, facendo benissimo sul piano del contenimento. Ammonito nel primo tempo, non viene rischiato da Alvini nel secondo.

Dal 46' Tchato 6 - con il suo ingresso sul terreno di gioco, porta più spinta e cross sulla sinistra.

Cichella 6 - Meno impattante di Calò ma comunque utile sia in mezzo al campo ce con qualche inserimento offensivo. Sfiora il gol nel finale.

Dall'81' Fini sv.

Calò 7 - Si conferma in un momento strepitoso. Nella prima parte del match, solo un grande Caprile gli nega la gioia di ritoccare il suo score stagionale. Ci prova anche dopo l'intervallo, ma il portiere die sardi è in modalità Yashin.

Ghedjemis 5,5 - Del trio che giostra tra le linee è il più intraprendente, soprattutto nel rifinire l'azione. Cala alla distanza.

Schmid 5 - Abbastanza in ombra. Difficile ricordare una sua giocata sulla trequarti realmente degna di nota.

Dal 65' Hasa 5,5 - Tra le linee non riesce a portare la svolta sperata.

Kvernadze 5 - Prova ad accendersi in qualche occasione partendo da sinistra, ma è ben lontano dai suoi standard stagionali.

Dal 65' Zerbin 6 - Fa qualcosa in più sul fronte sinistro rispetto al compagno che sostituisce.

Birligea 6 - Schierato centravanti per l'infortunio di Raimondo, tiene impegnata la difesa cagliaritana con il suo movimento continuo e i suoi tentativi verso la porta.

Allenatore: Alvini 5,5 - La sua squadra le occasioni le ha create anche oggi, ma paga la limitata lucidità di qualche elemento di spicco che di solito brilla.