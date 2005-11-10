Torino-Lecce, dopo tanta attesa un primo tempo noioso: 0-0, Simeone spreca nel finale
Gaetano Mocciaro
Le emozioni di Torino-Lecce, tutte prima del calcio d'inizio. In campo poche occasioni da gol e zero reti.
Partita iniziata con 17' di ritardo per problemi con la Goal Line Technology che ha costretto gli addetti al campo a tracciare nuovamente la linea di porta difesa da Wladimiro Falcone. Per il resto poche emozioni, col Torino che ha la gestione del pallone ma faticando a trovare gli spazi con un Lecce oggi schierato con tre centrali di difesa e in versione più difensiva.
Le azioni salienti: Falcone smanaccia su un traversone velenoso di Cacciamani, Perri evita il peggio su un cross corto di Gallo che passa in qualche modo costringendo il brasiliano a un intervento provvidenziale. E al 43' Simeone si divora il vantaggio davanti al portiere, sparando incredibilmente alto.