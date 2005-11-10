Cagliari, l'esordio da titolare di Trepy dura solo 45': out all'intervallo per infortunio

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Cagliari, l'esordio da titolare di Trepy dura solo 45': out all'intervallo per infortunioTMW
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Simone Bernabei
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Oggi alle 16:12Serie A
autore Simone Bernabei
07.11.2026 16:12Serie A
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Dura solo 45 minuti l'esordio da titolare di Yael Trepy con la maglia del Cagliari dopo l'incidente in piscina dello scorso agosto.
L'attaccante dei sardi, dopo un buon primo tempo a livello di intensità, è costretto al cambio durante l'intervallo per via di un fastidio muscolare ai flessori della coscia sinistra che sarà approfondito nei prossimi giorni con gli esami strumentali del caso.
Fonte: Elena Accardi
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