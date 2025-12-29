Guardiola pregusta Semenyo: il City contatta il Bournemouth per la clausola di gennaio

Altro che aspettare l'estate. L'entourage di Antoine Semenyo, secondo quanto riportato da Sky Sports UK, sarebbe atteso a Manchester per finalizzare i termini contrattuali, mentre il City avrebbe già avviato i colloqui con il Bournemouth - che detiene il cartellino del giocatore - per discutere della clausola rescissoria da 65 milioni di sterline (74 milioni di euro circa). Le discussioni dovrebbero avanzare nel corso di questa settimana, dato che il club degli sky blues punta a concludere l’ingaggio dell’ala 25enne all’apertura della finestra di mercato il 1° gennaio.

Novità

C'è di più: secondo l'emittente satellitare, gli agenti di Semenyo dovrebbero inoltre concordare un contratto a lungo termine all’Etihad Stadium. Al momento il Manchester City sarebbe l'unico club ad aver contattato direttamente il Bournemouth per Semenyo per parlare dell'eventuale attivazione della clausola d'uscita (attiva dal 1° al 10 gennaio), sebbene l'interesse mostrato da altre big come Liverpool e Manchester United, oltre che Tottenham. Mentre il Chelsea si è defilato.

E le uscite?

L'arrivo di Semenyo - classe 2000 ghanese da 8 gol e 3 assist stagionali - tuttavia non andrebbe a stravolgere gli equilibri della rosa di Pep Guardiola, né dovrebbe prevedere alcuna uscita. Perciò Savinho e Marmoush rimarrebbero al City, a discapito dei vari rumor riguardo un possibile addio. Quanto ad Oscar Bobb, invece, altro tassello del puzzle che andrebbe a sovrapporsi al gioiello del Bournemouth, sta recuperando dall'infortunio e al tempo stesso attirando le avance di altri club che vorrebbero aggiudicarsi le prestazioni del talentino forgiato nell'Academy del club dei citizens.