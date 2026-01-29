Maccabi Tel Aviv-Bologna, le probabili formazioni: Orsolini dalla panchina, Dallinga titolare

L’obiettivo è quello di arrivare tra le prime otto, il Bologna ci prova anche se il periodo non è così facile. Vincenzo Italiano non si accontenta dei playoff, vuole direttamente l’accesso al turno successivo e per farlo il suo Bologna dovrà fare bottino pieno questa sera sul neutro contro il Maccabi Tel Aviv già eliminato dalla competizione. Gli israeliani poi hanno deciso, nella serata di ieri, di esonerare il tecnico Lazetic a meno di 24 ore dalla sfida. Questo potrebbe solo aiutare i rossoblu, vincere per passare il turno e mettere anche da parte un periodo non felicissimo e la sconfitta in rimonta al Ferraris è la riprova.

COME ARRIVA IL MACCABI TEL AVIV - Lazetic fuori, questa la clamorosa scelta del club a poche ore dalla sfida contro il Bologna. Ci sarà Rodman in panchina e non dovrebbe cambiare il probabile schieramento degli israeliani. 4-3-3 con un ex conoscenza del calcio italiano come l’ex Venezia Dor Peretz in mezzo al campo mentre davanti il tridente formato da Noy, Farhi e Jehezkel.

COME ARRIVA IL BOLOGNA - Fuori Dominguez e dentro Freuler nella lista UEFA in vista di quest’ultima giornata, Italiano non si priva dello svizzero ma dovrebbe schierare dal primo minuto Moro e Pobega con l’ex Atalanta inizialmente in panchina insieme a Riccardo Orsolini. Panchina per quest’ultimo non ancora al meglio, ci sarà Rowe così come Cambiaghi mentre Ferguson agirà alle spalle di Dallinga preferito a Castro e Immobile.