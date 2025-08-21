Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Brekalo saluta definitivamente la Fiorentina: ha firmato un biennale col Real Oviedo

Brekalo saluta definitivamente la Fiorentina: ha firmato un biennale col Real OviedoTUTTO mercato WEB
© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom
ieri alle 22:41Serie A
di Giacomo Iacobellis

Josip Brekalo è un nuovo calciatore del Real Oviedo. L'attaccante esterno croato, che arriva gratuitamente dopo aver risolto il contratto con la Fiorentina, ha firmato per due stagioni. Di seguito il comunicato ufficiale del club spagnolo.

Il comunicato ufficiale del Real Oviedo
"Il Real Oviedo e Josip Brekalo hanno raggiunto un accordo affinché l'attaccante si unisca alla squadra della capitale del Principato fino al 30 giugno 2027. Josip Brekalo è nato il 23 giugno 1998 a Zagabria. Il giocatore si è formato nelle categorie giovanili del Dinamo Zagabria, uno dei club più forti del suo Paese, e ha debuttato con la prima squadra il 19 dicembre 2015 in una partita contro l'Inter Zaprešić. Le sue grandi prestazioni e il livello mostrato fecero sì che il 15 maggio 2016 venisse ceduto al VfL Wolfsburg della Bundesliga. Proprio in Germania è stato il Paese in cui Brekalo ha esploso e ottenuto i suoi migliori numeri in termini di gol e assist. Con oltre 100 partite disputate nella prima divisione tedesca, l'attaccante ha segnato un totale di 17 gol e accumulato oltre 6.800 minuti giocati tra VfL Wolfsburg e VfB Stuttgart. Nella stagione 2021/2022, Brekalo ha preso la direzione dell'Italia, giocando in prestito al Torino, squadra con la quale ha segnato sette gol in 33 partite disputate. La Fiorentina si è anche interessata ai servizi dell'internazionale croato durante parte delle stagioni 2022/2023 e 2023/2024.

Dopo essere tornato nel suo Paese nella stagione 2023/2024 per difendere i colori dell'H. N. K. Hajduk Split, l'esterno ha militato nel Kasımpaşa turco durante l'ultima stagione, dove ha segnato quattro gol e fornito due assist. Inoltre, nel corso della sua carriera, Brekalo ha mantenuto una presenza costante nelle varie categorie della nazionale croata, consolidandosi come una delle promesse del calcio nazionale fin da giovane età. La sua evoluzione nelle squadre giovanili è stata fondamentale per la sua proiezione internazionale e lo ha portato a fare il salto nella squadra maggiore".

Tutta la Serie A e la Serie B in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva l’Offerta TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Fiorentina, il retroscena su Brekalo: prima del Real Oviedo ha risolto il contratto... Fiorentina, il retroscena su Brekalo: prima del Real Oviedo ha risolto il contratto coi viola
Il dg dell'Oviedo conferma l'arrivo di Brekalo dalla Fiorentina: "È già nelle Asturie"... Il dg dell'Oviedo conferma l'arrivo di Brekalo dalla Fiorentina: "È già nelle Asturie"
Brekalo, accordo trovato con il Real Oviedo: prima risolverà il contratto con la... Brekalo, accordo trovato con il Real Oviedo: prima risolverà il contratto con la Fiorentina
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto
Folorunsho a Cagliari anche per l'obiettivo Nazionale: "Farò di tutto per tornarci"... Folorunsho a Cagliari anche per l'obiettivo Nazionale: "Farò di tutto per tornarci"
Fiorentina, il retroscena su Brekalo: prima del Real Oviedo ha risolto il contratto... Fiorentina, il retroscena su Brekalo: prima del Real Oviedo ha risolto il contratto coi viola
Petrachi: "L'infortunio di Bailey è un disastro per Gasperini. Ranieri può fare benissimo"... Petrachi: "L'infortunio di Bailey è un disastro per Gasperini. Ranieri può fare benissimo"
Fiorentina, Ndour: "Non avete ancora visto il vero Cher. Rosso a Kean? Non l'ho capito"... Fiorentina, Ndour: "Non avete ancora visto il vero Cher. Rosso a Kean? Non l'ho capito"
Carnevali dopo il rinnovo di Berardi: "Simbolo del Sassuolo, contributo prezioso"... Carnevali dopo il rinnovo di Berardi: "Simbolo del Sassuolo, contributo prezioso"
Il Nottingham Forest accoglie Douglas Luiz, Ross Wilson: "Porterà qualità significativa"... Il Nottingham Forest accoglie Douglas Luiz, Ross Wilson: "Porterà qualità significativa"
Pisa all'esordio contro l'Atalanta, Gilardino: "La priorità è avere una forte identità"... Pisa all'esordio contro l'Atalanta, Gilardino: "La priorità è avere una forte identità"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
Le più lette
1 Il mercato ancora aperto rovina pure le aste del fantacalcio. Dieci nomi da non perdere e dieci colpi ancora da fare in questo incomprensibile fine agosto
2 Petrachi: "L'infortunio di Bailey è un disastro per Gasperini. Ranieri può fare benissimo"
3 Il Nottingham Forest accoglie Douglas Luiz, Ross Wilson: "Porterà qualità significativa"
4 Il Napoli cambia i termini pur di regalare Hojlund a Conte. E parla anche De Laurentiis
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Asllani va al Torino e l'Inter sceglie Andy Diouf. Al Lens vanno 25 milioni, oggi le visite
Immagine top news n.1 Milan e Boniface sono sempre più vicini. De Winter e Athekame si presentano, Okafor saluta
Immagine top news n.2 Il Napoli cambia i termini pur di regalare Hojlund a Conte. E parla anche De Laurentiis
Immagine top news n.3 Douglas Luiz lascia la Juventus, ecco l'ufficialità della cessione al Nottingham Forest
Immagine top news n.4 Kean rinnova con la Fiorentina a 4 milioni netti l'anno. Il dg Ferrari: "Siamo ai dettagli"
Immagine top news n.5 Napoli, avanti tutta per Rasmus Hojlund: azzurri pronti a inserire l'obbligo di riscatto
Immagine top news n.6 Inter, c'è l'accordo verbale con il Lens per Diouf. Domani svolgerà le visite: tutti i dettagli
Immagine top news n.7 Berardi non si muove dal Sassuolo, rinnovato il suo contratto fino al 2029. La nota
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Atalanta insegna ancora una volta a tutti come fare mercato
Immagine news podcast n.2 Cambia tutto al Liverpool: il nuovo acquisto in attacco è... Federico Chiesa
Immagine news podcast n.3 L'incredibile spregiudicatezza del progetto del nuovo Parma
Immagine news podcast n.4 I due giocatori da non perdere nel nuovo Sassuolo che nasce di Fabio Grosso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Rolando: "Vicenza bel banco di prova. Possiamo fare un campionato importante"
Immagine news Serie A n.2 Hojlund o Dovbyk, chi è il profilo giusto per sostituire Lukaku? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Piervincenzi: ”Leao centravanti la cosa più significativa del precampionato”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 agosto
Immagine news Serie A n.2 Folorunsho a Cagliari anche per l'obiettivo Nazionale: "Farò di tutto per tornarci"
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, il retroscena su Brekalo: prima del Real Oviedo ha risolto il contratto coi viola
Immagine news Serie A n.4 Petrachi: "L'infortunio di Bailey è un disastro per Gasperini. Ranieri può fare benissimo"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Ndour: "Non avete ancora visto il vero Cher. Rosso a Kean? Non l'ho capito"
Immagine news Serie A n.6 Carnevali dopo il rinnovo di Berardi: "Simbolo del Sassuolo, contributo prezioso"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, Voltan scivola indietro nelle gerarchie. Il club gli offre la risoluzione del contratto
Immagine news Serie B n.2 Spagnoli saluta il Padova: "Mi avete regalato un sogno che siamo riusciti a realizzare"
Immagine news Serie B n.3 Candela saluta Venezia: "Tre anni di emozioni forti. La promozione in A fra i ricordi più belli"
Immagine news Serie B n.4 Bari, la Curva Nord ha deciso: "Sosterremo la maglia, ma bandiere solo in trasferta"
Immagine news Serie B n.5 Venezia, Kike Perez può partire e tornare in Serie A: Hellas e non solo interessate
Immagine news Serie B n.6 Mantova, Possanzini: "Abbiamo cambiato tanto. Monza? Molto forte, ma siamo pronti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Rolando: "Vicenza bel banco di prova. Possiamo fare un campionato importante"
Immagine news Serie C n.2 Nuovo portiere per il Campobasso: arriva Tantalocchi dalla Sampdoria. Il comunicato
Immagine news Serie C n.3 Foggia, nuovo innesto fra i pali: arriva dall'Hellas il giovane Magro in prestito
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Kourfalidis va ko in allenamento: si teme un infortunio serio per il greco
Immagine news Serie C n.5 Catania, Forte: “Vogliamo regalare una Giorgia ai tifosi. Il Massimino è incredibile”
Immagine news Serie C n.6 Audace Cerignola, arriva un nuovo centrocampista: è Vitale dalla Cavese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma, Rossettini: "C'è grande emozione. Champions vero obiettivo di questo inizio di stagione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Ternana, Cincotta: "Roma fra le prime 10 d'Europa, noi neopromosse. Siamo pronte"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve Women, Canzi: "Vogliamo arrivare in fondo alla Women's Cup. La squadra ha il potenziale"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Tatiana Pinto: "È il club perfetto per chi vuole vincere e competere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus Women, il centrocampo parla portoghese: contratto biennale per Tatiana Pinto
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Pavan: "Qui per dare il mio contribuito, e ritrovare continuità"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.160 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?