Rosso a Kalulu, Brocchi: "Bastoni ha simulato, decisione che ha compromesso una partita"
TUTTO mercato WEB
Non si placano le polemiche per il rosso a Kalulu durante Inter-Juventus. Il difensore bianconero ha guadagnato la via anticipata degli spogliatoi dopo un cartellino giallo, il secondo, per un intervento inesistente ai danni di Bastoni. E proprio su questo episodio ha parlato Cristian Brocchi nel corso del post partita andando in onda su DAZN:
"E' molto chiaro, qua non è Inter, Juve o qualsiasi squadra, qui è il regolamento, il regolamento parla chiaro, Bastoni ha simulato, questa decisione ha compromesso una partita, una grande partita, che poi dopo sotto gli occhi di tutti, che siamo qua e non vediamo l'ora di guardare partite di questo genere, poi logicamente, rovinarla per un qualcosa che si potrebbe evitare, è veramente un peccato".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Le più lette
1 Vergogna Var. La Penna merita un lungo stop. Bastoni una simulazione da arrossire, un giocatore così non merita la Nazionale. Pio Esposito e l’orgoglio della Juve i sorrisi del derby d’Italia
Ora in radio
Primo piano
Chivu non ci sta: "Kalulu tocca Bastoni, bisogna dirlo. In quel caso le mani devi lasciarle a casa..."
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile