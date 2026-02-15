Rosso a Kalulu, Brocchi: "Bastoni ha simulato, decisione che ha compromesso una partita"

Non si placano le polemiche per il rosso a Kalulu durante Inter-Juventus. Il difensore bianconero ha guadagnato la via anticipata degli spogliatoi dopo un cartellino giallo, il secondo, per un intervento inesistente ai danni di Bastoni. E proprio su questo episodio ha parlato Cristian Brocchi nel corso del post partita andando in onda su DAZN:

"E' molto chiaro, qua non è Inter, Juve o qualsiasi squadra, qui è il regolamento, il regolamento parla chiaro, Bastoni ha simulato, questa decisione ha compromesso una partita, una grande partita, che poi dopo sotto gli occhi di tutti, che siamo qua e non vediamo l'ora di guardare partite di questo genere, poi logicamente, rovinarla per un qualcosa che si potrebbe evitare, è veramente un peccato".