Live TMW Roma, Tsimikas: "Il ritorno al Liverpool? Sono concentrato sulla mia squadra"

Domani alle 21.00, la Roma sarà ospite del Panathinaikos nell'ultima gara della Fase a Campionato di Europa League. Alle 17.15 odierne, Kostas Tsimikas presenterà il match in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini presso lo Stadio Spyros Louis di Atene. Diretta testuale a cura di TMW.

17.00 - A breve la conferenza stampa di Tsimikas.

17.15 - Inizia la conferenza stampa.

I tuoi primi mesi a Roma?

"Io cerco di dare il meglio di me stesso e, ogni volta che il mister mi dà l’occasione, cerco di sfruttarla. Il mio obiettivo è evolvere come calciatore, andare avanti e credo di poter dare molto di più. Questo era e questo rimane il mio obiettivo".

L'atmosfera che attende la Roma?

"I tifosi in Grecia sono molto attivi, aiutano i giocatori. Noi saremo concentrati sul nostro gioco: vogliamo assolutamente vincere domani per migliorare la nostra posizione. Siamo venuti qui per vincere e questo è l’unico obiettivo".

Si parlava di un possibile ritorno al Liverpool. Come hai passato questo periodo?

"Sono molto concentrato sulla mia squadra. Voglio far parte di questo gruppo e migliorare come giocatore. Abbiamo sentito tante voci, tante informazioni, ma è meglio chiudere le orecchie e cercare di dare il massimo quando arrivano le occasioni. Per me è molto importante: il mio unico obiettivo è questo. Io sono qui e voglio dare il meglio di me".

Sull'episodio che ha visto coinvolti i tifosi del Paok?

"Io non ho parole, davvero non ho parole per esprimere quanto sia stato un lutto così grande ed estremamente triste per tutti i greci. Voglio augurarmi che Dio dia la forza necessaria alle famiglie delle vittime e che i feriti possano riprendersi e guarire il prima possibile. Mi dispiace profondamente, sono molto triste e senza parole. Spero che le famiglie delle vittime trovino la forza necessaria per affrontare questo momento".

Che effetto ti fa tornare a giocare in Grecia dopo tanti anni?

"Sono molto contento di trovarmi qui, in Grecia. Sono tanti anni che non gioco contro una squadra greca e sono felice di ritrovarmi nel mio Paese. Contatterò anche alcuni giocatori della nazionale e, dopo tanti anni, ho questa occasione di essere qui: sono davvero molto felice".

17.36 - Termina la conferenza stampa.