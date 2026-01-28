TMW Roma, domani ad Atene c'è il Panathinaikos in Europa League: le immagini della rifinitura

Ultimo appuntamento in Europa League per la Roma di Gian Piero Gasperini, impegnata domani fuori casa contro i greci del Panathinaikos per confermare il posto tra le prime otto dopo la chiusura della League Phase.

I giallorossi ritrovano Angelino, ma sono di fatto senza attaccanti di ruolo: Dovbyk è ancora ai box, Ferguson non è stato convocato per il problema alla caviglia, i due nuovi arrivati - Malen e Robinio Vaz - non sono presenti in lista UEFA. In questo senso, lo stesso Gasperini ai microfoni di Sky Sport ha sdrammatizato con una battuta: "Chi è il favorito per giocare da prima punta? Sto pensando fortemente a uno tra Mancini e N'Dicka, che sono molto bravi e fanno anche dei gol...".

Ecco le immagini della rifinitura della Roma, direttamente dallo stadio Spyros Luis di Atene: