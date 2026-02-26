La Fiorentina dorme e lo Jagiellonia riapre la qualificazione: è 0-2 al termine del primo tempo

Termina 0-2 il primo tempo tra Fiorentina e Jagiellonia, gara di ritorno del playoff di Conference League. Viola, forti dello 0-3 dell’andata, entrano molto rilassati e dopo essere andati vicino a subire gol, vengono puntiti a metà primo tempo e in pieno recupero dalla doppietta di Mazurek.

Parte arrembante, subito a caccia del gol che potrebbe riaprire il discorso qualificazione, la formazione polacca che già dopo quattro minuti va vicinissima al gol del vantaggio. Comuzzo perde il duello fisico con Pululu che si presenta da solo davanti al portiere tentando un brutto pallonetto che finisce comodo tra le braccia di Lezzerini. I padroni di casa provano un po’ a svegliarsi dal torpore e tra il 13’ e il 20’ hanno una doppia occasione con Piccoli che prima prova a battere Abramowicz di testa su corner, poi provando un tiro da posizione defilata dopo un errore dello stesso Abramowicz, che però è bravo in entrambe le situazioni a distendersi per respingere la sfera.

Lo Jagiellonia però gioca un piglio diverso, sfruttando soprattutto un Comuzzo molto in difficoltà con Pululu. È proprio da una triangolazione del centravanti che nasce la rete al 23’: l’angolano è bravo a prendere la posizione sul 2005 e a servire l’ingresso di Mazurek, il quale sfrutta una dormita di Mandragora, si presenta davanti a Lezzerini e non fallisce il più facile dei tap-in. La partita si riapre in pieno recupero di secondo tempo, con la difesa viola ancora in bambola. Mazurek calcia a botta sicura e batte Lezzerini grazie alla deviazione di Comuzzo.

