TMW Buone notizie per la Roma: Pellegrini ha lavorato in gruppo. Ancora a parte Ferguson

Non ci sono solo brutte notizie per la Roma di Gian Piero Gasperini in vista del match del prossimo weekend contro il Torino. Secondo quanto raccolto da TMW, Lorenzo Pellegrini è tornato a lavorare in gruppo, mentre Evan Ferguson ha svolto ancora un programma personalizzato da solo. Per il tecnico di Grugliasco è un rientro fondamentale, che, oltre a dargli maggiori soluzioni a livello tecnico, darà pure un contributo dal punto di vista caratteriale.

Diverso invece il discorso per lo scozzese che, insieme ad Artem Dovbyk, sarà ancora ai box. I giallorossi vogliono riscattare l'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia per opera del Torino. I granata si sono imposti due volte su due all'Olimpico in questa stagione e ora avranno l'occasione per ripetersi in casa. Maggiori informazioni sulle condizioni del capitano della Roma si avranno comunque domani, quando mancheranno due giorni alla partita.