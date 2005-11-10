Udinese, Nani: "Momento non semplice, ma dobbiamo cambiare lo stato delle cose"

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Parma-Udinese, il direttore sportivo bianconero Gianluca Nani ha commentato così il momento della squadra friulana, anche in vista della partita di stasera: “Obiettivamente arriviamo con sei sconfitte consecutive, ma anche con la consapevolezza che la squadra non è questa. Non siamo il risultato delle ultime sei partite, ma siamo la stessa squadra che ha fatto partite importanti già quest’anno contro il Como e con la Lazio.

È un momento non semplice, ma è nostro dovere, compito e responsabilità cambiare lo stato delle cose e riprendere il percorso già iniziato due anni fa. Per questo siamo qui tutti insieme, nella speranza che oggi possa essere il punto di svolta”.