Giorni importanti per il futuro della Reggiana: due offerte sul tavolo. E una terza in arrivo

Potrebbero essere tre le offerte sul tavolo della proprietà della Reggiana per rilevare il club con la data del 31 ottobre cerchiata in rosso visto che sarà il termine ultimo per presentare un’offerta d’acquisto. Due di queste sarebbero già state formalizzate e sarebbero vincolanti, mentre una terza è entrata nella partita e sta definendo il proprio progetto da presentare come riferito da Telereggio.

Le due offerte già sul tavolo

La prima offerta conduce a un gruppo italo-americano già accostato alla Reggiana in passato e che avrebbe presentato la sua proposta corredata da garanzie bancarie. L’obiettivo sarebbe quello di mettere a disposizione risorse fino al termine della stagione: 4,5-5 milioni di euro per la gestione ordinaria e circa due per il mercato invernale. L’altra proposta invece arriverebbe dalla Spagna e vedrebbe coinvolto anche quel Andrea Radrizzani, già nel mondo del calcio con il Leeds e la Sampdoria, oltre al fondo NXTPLAY con sede a Madrid e interessi nel mondo dello sport. Anche in questa caso l’offerta sarebbe già sul tavolo con la famiglia Amadei che ha dato la sua disponibilità a proseguire per altri due anni il rapporto di sponsorizzazione.

La terza via bresciana

Sullo sfondo ci sarebbe poi una terza cordata formata da imprenditori bresciani entrati in contatto con la Reggiana anche grazie alla presenza di Francesco Marruccu in dirigenza, è l’attuale direttore dell’area tecnica granata. Alcuni rappresentanti del gruppo avrebbero assistito alla partita interna contro la Torres e incontrato esponenti della società e della famiglia Amadei. Il progetto in questo caso è ancora in fase di definizione, ma a capo della cordata potrebbe esserci – come riferito da Tuttoreggiana - un ex banchiere lombardo. In giornata dovrebbe anche esserci un incontro fra gli emissari del gruppo e imprenditori locali per verificare le condizioni prima di presentare un’offerta.