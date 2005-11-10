Inter, Bonny vuole cancellare le recenti 'false partenze': "Oggi daremo tutto per vincere da subito"

Nel pre partita della sfida del Penzo tra il Venezia e l'Inter, gara valida per la nona giornata del campionato italiano di Serie A in programma a partire dalle 18:30, è intervenuto ai canali ufficiali del club nerazzurro il francese Ange Yoan Bonny, scelto da Cristian Chivu dal primo minuti al fianco di Marcus Thuram.

Queste le parole dell'ex Parma: "Dobbiamo dare tutto dal primo minuto perché non possiamo vincere sempre come abbiamo vinto l’ultima gara. Oggi daremo tutto per vincere dai primi minuti. Siamo tutti carichi e caldi per questa gara, è una partita importante, proveremo a vincerla come sempre. Il settore ospite? È un sostegno incredibile, sia in casa che fuori casa, dobbiamo provare a dare felicità a chi è venuto fin qui oggi".