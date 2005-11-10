Milan, Amorim: "Da Cissè voglio tutto. Derby? Sono concentrato sul Bologna"

Ruben Amorim, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara con il Bologna: "Sono concentrato su questa partita che è la più importante poi ci concentreremo sul Derby e vedremo chi avrò a disposizione".

Cosa vuole da Cissè?

"Voglio tutto: talento e qualità nei mezzi spazi e che rincorra anche gli avversari".