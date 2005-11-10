Bologna, Palladino: "Oggi vogliamo capire i nostri pregi e difetti"

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan a San Siro: "Abbiamo avuto pochi giorni, come tutte le altre squadre. Abbiamo repuerato le energie dopo Cagliari, in cui è stata una gara dispendiosa. In questo stadio è difficile contro una squadra attrezzata per stare in alto. Vogliamo capire i pregi e i difetti nostri; l'affrontiamo in maniera leggera, con la consapevolezza di uscire oggi capendo a che punto siamo del nostro percorso".