Bologna, Palladino: "Oggi vogliamo capire i nostri pregi e difetti"
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Pietro Celeste
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Oggi alle 18:12Serie A
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28.10.2026 18:12Serie A
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Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della gara contro il Milan a San Siro: "Abbiamo avuto pochi giorni, come tutte le altre squadre. Abbiamo repuerato le energie dopo Cagliari, in cui è stata una gara dispendiosa. In questo stadio è difficile contro una squadra attrezzata per stare in alto. Vogliamo capire i pregi e i difetti nostri; l'affrontiamo in maniera leggera, con la consapevolezza di uscire oggi capendo a che punto siamo del nostro percorso".
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