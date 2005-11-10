Venezia, Nicola: "Rispetto dell'Inter, credo nel lavoro. Stankovic vs Stankovic? Bella storia"

Davide Nicola cambia l’attacco, e non solo, per sfidare l’Inter. L’allenatore del Venezia ha parlato prima del match ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo cambiato perché abbiamo un gruppo squadra e dobbiamo cercare di portare tutti allo stesso livello. Tre partite in una settimana non sono semplici e abbiamo necessità di avere più effettivi possibili allo stesso livello. Tocca a giocatori ai quali ho chiesto di dare il massimo, avendo rispetto ovviamente dell’avversario”.

Come fa lei a far entrare nella testa di una squadra della parte bassa della classifica l’idea di giocare senza paura?

“Non è che faccio qualcosa di particolare, è che credo ciecamente in questo. Ogni squadra ha le sue peculiarità, idem ogni giocatore. Cerco solo di far vedere le qualità che hanno: credo in questo e nel lavoro, oltre che nell’organizzazione. A volte va bene, altre meno”.

Oggi Stankovic contro Stankovic. Una bella storia…

“Beh, indubbiamente. Credo che la famiglia in primis debba essere orgogliosa. Noi siamo contenti del nostro Stankovic: anche dall’altra parte c’è un giocatore con talento e qualità, altrimenti non sarebbe lì dov’è. A noi interessa lo Stankovic del Venezia, all’altro facciamo l’in bocca al lupo dalla prossima”.