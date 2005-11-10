È un Modena da rimonta: sono già cinque quelle messe a segno in nove gare

È un Modena da rimonta quello che dopo il successo sul Vicenza si è issato al secondo posto della classifica di Serie B e vi resterà fino al fine settimana visto che il Pisa, in campo oggi contro il Palermo capolista, non potrà raggiungerlo neanche in caso di successo. Nelle prime nove giornate di campionato i Canarini hanno infatti rimontato in cinque occasioni da situazioni di svantaggio ottenendo quattro vittorie – Benevento, Empoli, Hellas Verona e Vicenza – e un pari – SudTirol – per un totale di 13 punti conquistati su 19 totali.

Belotti e Ambrosino spesso decisivi

A guidare queste rimonte sono stati spesso e volentieri i due attaccanti Andrea Belotti e Giuseppe Abrosino come accaduto anche contro il Vicenza con il primo a a pareggiare e il secondo a regalare il successo finale, come già accaduto anche con l’Empoli quando l’ex Torino e Palermo segnò il suo primo gol in gialloblù. La capacità di rimontare è un sintomo della voglia di vincere del gruppo allenato da Galloppa e della consapevolezza nei propri mezzi, fattori che possono essere decisivi nella corsa verso la promozione in Serie A .

Il lato negativo

C’è però anche un lato negativo in questo dato, ovvero l’eccessiva facilità della squadra ad andare sotto, è già accaduto sette volte in nove gare, che rischia di essere un handicap a lungo andare. Galloppa dovrà dunque cercare nelle prossime settimane una soluzione perché non potrà sempre affidarsi alla voglia di riscatto e alla capacità di reagire della squadra se vorrà tenere il passo delle prime della classe. Evitare le partenze in salita dovrà essere dunque il prossimo step di crescita della formazione emiliana.