Inter, Chivu: "Thuram? Chi sta bene gioca, al derby penseremo da domani"

Cristian Chivu, tecnico dell’Inter a breve in campo con il Venezia, ha parlato prima della partita ai microfoni di Sky Sport, raccontando la scelta di schierare titolare Aleksandar Stankovic: “È un giocatore dell’Inter, l’abbiamo scelto per la sua crescita e per quello che ha fatto tra i professionisti, in Svizzera e in Belgio. Ha vinto il campionato, è stato protagonista in Champions: ci fidiamo di lui e delle sue qualità, siamo felici di averlo con noi”.

Il Venezia gioca sempre a viso aperto, le insidie?

“Con il nuovo allenatore hanno più organizzazione, più ripartenza. È una squadra pericolosa in transizione e sulle seconde palle, è una squadra che fa di tutto per mantenere la categoria, capendo i propri limiti e avendo una stagione degna di questa meravigliosa città. Poi hanno battuto il Napoli pochi giorni fa: è una partita insidiosa”.

Le scelte sono state fatte anche pensando al derby? Si era pensato che potesse far riposare Thuram…

“Chi sta bene gioca. Questo è. Conta mantenere equilibrio e mantenere il nostro percorso: dove non siamo lunghi e abbiamo qualche problema facciamo giocare gente che sta bene, non possiamo sottovalutare nessuna partita. Oggi pensiamo al Venezia, avremo tempo per pensare al derby”.