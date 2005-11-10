Venezia-Inter come in famiglia: papà Stankovic assiste al riscaldamento dei figli
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Daniele Najjar
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28.10.2026 18:19Serie A
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© foto di Federico De Luca
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Venezia-Inter come una riunione familiare in casa Stankovic. Il centrocampista nerazzurro, Aleksandar Stankovic, farà il suo esordio da titolare proprio contro il fratello Filip, colonna del Venezia in porta. E, come riporta Sky Sport, a bordocampo c'è un ospite speciale visto che papà Dejan, leggenda del club, ha assistito al riscaldamento delle dude squadre da vicino allo stadio Penzo.
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