Ufficiale C'è un nuovo dirigente nel Milan: entra in organigramma l'inglese Luke Baker. Cosa farà

Negli ultimi tempi, lontano dalle luci dei riflettori, si è consumato un nuovo ingresso nell'organigramma societario del Milan. Approda nella galassia rossonera il dirigente inglese Luke Baker, che nel suo curriculum ha quasi 9 anni di lavoro nel Manchester United, dove ha ricoperto varie cariche, partendo come Global Sponsorship Manager e concludendo il suo percorso da Principal Partnerships Director.

A farlo sapere, in assenza di comunicazioni ufficiali emesse da parte del Milan, è stato lo stesso Baker, aggiornando di recente il proprio curriculum vitae sulle piattaforme di carattere professionale (come per esempio LinkedIn) e facendo sapere quindi come da qualche settimana sia cominciato il suo nuovo capitolo lavorativo da Senior Commercial Director della società rossonera.

Cosa farà Luke Baker nel Milan. Per averne un'idea più approfondita, è necessario andare oltre all'anglofono termine dell'inquadramento e capire in effetti che tipo di incarico ricoprirà. Quella di Senior Commercial Director, è una figura apicale responsabile della definizione e dell'implementazione delle strategie di vendita finalizzate alla crescita del fatturato e alla penetrazione di mercato dell'azienda. Un dirigente che opera in stretta collaborazione con il management aziendale. Tra le mansioni richieste a un Senior Commercial Director, la definizione della strategia commerciale, la guida e la formazione del team, oltre alla gestione in prima persone delle negoziazioni con i clienti più importanti.