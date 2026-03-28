Union Brescia, Corini: "Col Vicenza come una finale play off. Abituiamoci a queste sfide"

“Questa partita per noi deve valere come una finale play off”. Il tecnico dell’Union Brescia Eugenio Corini ha messo subito in chiaro in conferenza stampa quale sia l’importanza della sfida contro il Vicenza, fresco di promozione in Serie B, in programma domani: “Dobbiamo abituarci a queste partite, a questo clima, se vogliamo avere ambizioni importanti. Ho visto la squadra carica e con lo spirito giusto. - prosegue Corini come si legge sul Giornale di Brescia online – Ultimamente non siamo stati premiati con la vittoria che avremmo meritato, ma dobbiamo continuare a proporre calcio come abbiamo fatto nelle ultime e prima o poi il gol arriverà”.

Spazio poi ai recuperi: “Crespi si è allenato bene tutta la settimana e ha le potenzialità tecniche e atletiche per partire dall’inizio anche se potrebbe non tenere i 90’. Maistrello si sta allenando con costanza e averlo a disposizione è importante per il gioco aereo. Sono felice anche per il rientro di Mercati che ho visto molto sereno”.

Corini poi torna ancora sulla sfida al Vicenza: “È una squadra complessivamente forte, con grande mentalità. È l’insieme che gli ha fatto meritatamente stravincere il campionato. Complimenti a loro e a mister Gallo. - conclude il mister bresciano – Vogliamo regalare a tutti i nostri tifosi una grande partita, posso garantire da parte mia e di tutti noi che c’è l’ambizione di fare grandi cose”.