C'è vita senza Lautaro? Com'è andata l'Inter senza il suo capitano quest'anno
Per qualche settimana l'Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez che, come reso noto dall'Inter con un comunicato, ha riportato un affaticamento muscolare al soleo dopo la gara giocata in Norvegia contro il Bodo Glimt. Il tecnico Cristian Chivu lo aveva preannunciato dopo il ko subito nell'ultima gara di Champions League ed ora dovrà fare di necessità virtù. Alle sue spalle Ange-Yoan Bonny, Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito sono chiamati a non farlo rimpiangere.
Ma com'è andata ai nerazzurri senza il proprio capitano in questa stagione? Va premesso che parliamo di uno che raramente chiede di riposare, difatti in campionato ha timbrato il cartellino in tutte le partite giocate dall'Inter. Solamente in due casi è subentrato a gara in corso: contro il Sassuolo, match vinto 2-1, poi di recente con il Lecce, sfida anche questa vinta dall'Inter per 1-0.
In Champions League ad inizio stagione Chivu lo aveva lasciato in panchina per 90 minuti contro l'Ajax: nessun problema anche lì, con un successo per 2-0 ad Amsterdam. In Europa è subentrato solamente in un caso, quando ha raccolto un paio di minuti nel finale della gara anche qui vinta dall'Inter contro il Borussia Dortmund, in Germania. Chiude il quadro la sfida vinta 5-1 contro il Venezia agli ottavi di Coppa Italia: nessun problema per la squadra di Chivu.
Insomma, al di là della differente caratura degli avversari di turno, l'Inter di soluzioni ne ha, anche se l'assenza dell'argentino può pesare anche in termini di leadership in campo, oltre che per i gol che porta. Thuram, Bonny ed Esposito hanno però dimostrato di poter aiutare l'Inter a vincere anche senza di lui.