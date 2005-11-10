Cabrini: "Vigo non può risolvere i problemi della Juventus. Spalletti di livello assoluto"

Antonio Cabrini è uno dei grandi ex Juventus e non vive sicuramente un momento felice, calcisticamente parlando, a vedere i bianconeri soffrire e arrancare. Nella chiacchierata che ha fatto con La Stampa ha in un certo senso sminuito l'importanza del match contro il Celta Vigo, spiegando che non può essere questa l’occasione per risolvere i problemi".

Fiducia a Spalletti

Nessun dubbio invece sull'allenatore della Juventus per Cabrini: "Luciano è uno di livello assoluto, ha competenze umane e calcistiche che non possono essere messe in discussione. Più in generale sono contrario a chi pensa che i responsabili siano sempre e solo gli allenatori, non può essere sempre questo il problema quando le cose non vanno bene. Credo alla fine serva solo continuità".

Per Cabrini diventa fondamentale dare fiducia a Spalletti per permettergli di costruire qualcosa e anche ai giocatori su cui si è puntato, invece che cambiare continuamente il progetto: "Solo così il gruppo si rafforza e cresce l'autostima".