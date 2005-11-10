Criscito: "Robinho Junior fa cose senza senso. Un po' mi ricorda suo padre"

Domenico Criscito continua a stupire con la Primavera del Genoa. Il tecnico delle giovanili rossoblù ha concesso un'intervista a Il Secolo XIX e ha raccontato un po' i giovani come Robinho Junior, pronti a esplodere: "Ho giocato contro suo padre e un po’ me lo ricorda anche se lui è mancino. È talentuoso, ogni volta che tocca palla può creare qualcosa". Per lui l'ex terzino usa parole davvero importanti, spiegando come in allenamento faccia cose "senza senso" e prenda la porta "10 volte su 9 tiri totali".

Marcelo Vaz è già pronto

Criscito vede molto avanti anche il difensore classe 2007, che deve ancora crescere in fase difensiva e nel cross. Infine ci sono altri profili da menzionare, come il 2008 Francesco Bellone: "Si è fatto male alla caviglia, spero torni presto". De Rossi ha bisogno di idee, chissà che queste non possano arrivare dai giovani.