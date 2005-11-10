Nico Paz, regalo speciale dopo Feyenoord-Como: una maglia dedicata al papà Pablo
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Giacomo Iacobellis
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Oggi alle 09:45Serie A
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15.10.2026 09:45Serie A
L'ex calciatore olandese Kees van Wonderen ha omaggiato il talento del Como con la divisa di suo padre Pablo Paz: le immagini.
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© foto di www.imagephotoagency.it
Siparietto speciale nel post-partita di Feyenoord-Como, nonostante la delusione per la prima sconfitta dei lariani in Champions League. In diretta su Ziggo Sport, l'ex calciatore e allenatore olandese Kees van Wonderen ha consegnato infatti a Nico Paz una maglia speciale appartenuta al padre, Pablo Paz, ex calciatore argentino.
Il talento del Como ha accolto con emozione il regalo e, come mostrano le immagini, ha subito indossato la maglia mentre lasciava il set televisivo. Per la cronaca, contro il Feyenoord l'ex Real Madrid ha giocato tutti e 90 i minuti del match senza tuttavia incidere a livello di gol o assist.
In calce l'immagine del tributo di Kees van Wonderen a Nico Paz.
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