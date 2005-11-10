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Catanzaro, Gorgone si gioca la panchina: a Verona serve una svolta

Daniel Uccellieri
autore
Daniel Uccellieri
Oggi alle 09:04Serie B
15.10.2026 09:04Serie B
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Dopo le sconfitte contro Avellino e Mantova, Corradi e Gorgone sono chiamati a reagire: le prossime gare possono decidere il loro futuro.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Luca Cilli

Dopo aver incassato la fiducia della società, Giorgio Gorgone si gioca la panchina nel prossimo match di campionato contro l'Hellas Verona.

Catanzaro, la sconfitta con il Mantova pesa

Lo scorso 19 settembre, nello scontro diretto contro la Sampdoria, Gorgone era riuscito a guadagnare tempo, mantenendo la fiducia del direttore sportivo Ciro Polito. A sostegno del tecnico c'era anche il precedente di Alberto Aquilani, capace di risollevare il Catanzaro dopo un avvio difficile nella stagione passata.

La sosta avrebbe dovuto favorire la ripartenza, ma la squadra ha deluso, subendo il dominio del Mantova e incassando due reti nella prima parte di gara e un'altra dopo l'intervallo.

Gorgone, fiducia a tempo

Dopo ore di incertezza, il Catanzaro ha confermato Gorgone, chiedendo però una reazione immediata nella trasferta di Verona. La posizione del tecnico resta delicata e Polito avrebbe già sondato la disponibilità di Michele Mignani e Andrea Sottil, entrambi allenati in passato.

La prossima partita può quindi rappresentare uno spartiacque per Gorgone: per conservare la panchina servirà una risposta concreta sul campo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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