ChievoVerona primo in D, Cacciatore: "Fuga? Non abbiamo fatto nulla. È ancora presto"

Dopo nove giornate di campionato il ChievoVerona è in vetta al Girone B di Serie D con cinque punti di vantaggio sul terzetto Villa Vale-Folgore Caratese-Brusaporto e ben otto sul Milan Futuro che si trova a metà classifica. Intervistato da L’Arena il tecnico gialloblù Fabrizio Cacciatore non vuole però sentir parlare di fuga: “Dobbiamo pensare domenica dopo domenica. Sicuramente tornare a lavorare in settimana dopo una vittoria aiuta così come stare lì davanti porta più serenità, ma non abbiamo fatto ancora nulla e il campionato è molto lungo, può succedere di tutto. Dunque testa bassa e lavoro perché ci sono tante cose da migliorare e la classifica andrà vista più avanti, ora non conta”.

Cacciatore poi si sofferma su alcuni dei protagonisti di questo avvio di stagione come Polenghi e Paloschi che sono appena rientrati e sul rendimento dei difensori Uggè e Pisano che hanno esperienza e cuore e stanno facendo la differenza.

“Il Chievo è sta la squadra dove ho giocato di più, dove sono stato più anni e si può dire che sono tornato a casa. - conclude Cacciatore parlando della sua nuova esperienza - Per me è un grande stimolo e un grande orgoglio. L'obiettivo è cercare di fare del mio meglio possibile, di fare bene, poi alla fine dell'anno vedremo dove siamo arrivati”.