Cacciatore: "L'anno dopo le manette di Chievo-Juve, Maresca mi ammonì al primo fallo"

Si fa un gran parlare in queste ore dell'inchiesta aperta dalla Procura di Milano a proposito della possibile frode sportiva che riguarda il mondo degli arbitri, per la quale si è auto-sospeso l'ormai ex designatore Gianluca Rocchi, al cui posto fino al termine della stagione è stato nominato Dino Tommasi.

Dice la sua, ricordando un episodio del passato che lo vede coinvolto in prima persona, l'ex difensore Fabrizio Cacciatore, che ha tirato in ballo nelle sue riflessioni il direttore di gara Fabio Maresca. In particolare, Cacciatore torna con la mente alla partita tra il suo Chievo e la Juventus del 2018, nella quale aveva contestato una decisione arbitrale con il gesto poi divenuto iconico delle manette.

Ha raccontato Cacciatore a proposito di quel gesto, delle conseguenze e dell'arbitro Maresca, nel corso di un'intervista a Sportium.fun: "Maresca era l'arbitro delle famose manette con la Juve. Un anno dopo mi arbitra in un Chievo-Lazio e prima del match parla con un nostro dirigente per chiedere se avrei giocato. Gli disse che mi avrebbe dato il cartellino giallo al primo fallo. E infatti, entro e mi ammonisce per un normale contatto spalla contro spalla. Gli dissi pure: 'Lo hai detto e lo hai fatto'".