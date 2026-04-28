TMW Cade un'altra big alla Unipol Domus: il Cagliari costruisce la sua salvezza in casa

Una vittoria che vale oro. Il Cagliari supera l'Atalanta per 3-2 nel match del lunedì alle 18.30 e conquista tre punti importantissimi nella lotta per non retrocedere. Una partita sofferta con i rossoblù che andati in vantaggio nei primi dieci minuti con una doppietta del baby Mendy, si sono visti rimontare in conclusione di prima frazione di gara da due gol di Scamacca. Di Borrelli in avvio di ripresa il gol decisivo che fa festeggiare il pubblico rossoblù. Può certamente essere soddisfatto mister Pisacane per tre punti che rappresentano un passo avanti molto importante in classifica.

Undicesimo per rendimento interno

L'aritmetica permanenza nel massimo campionato è ancora da conquistare e ci sarà da combattere nelle ultime quattro giornate. I 36 punti in graduatoria restano comunque un bottino importante che permettono agli isolani di essere a +8 dal terzultimo posto. E molto importante è stata la spinta della Unipol Domus con i sardi che hanno conquistato 22 punti fra le mura amiche posizionandosi all'undicesimo posto nel rendimento interno.

Terza big che cade alla Unipol Domus

E le grandi del nostro campionato hanno faticato in certi frangenti alla Unipol Domus. L'Atalanta infatti non è l'unica big ad aver perso al cospetto del pubblico di fede cagliaritana. Il 7 dicembre scorso la Roma è stata sconfitta per 1-0 con gol nel finale di Gaetano mentre la Juventus di Spalletti, il 17 gennaio scorso, è stata sconfitta con un gol di Mazzitelli.