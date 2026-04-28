Cagliari bestia nera di Scamacca: "Giocare qui non è facile, io non ci ho mai vinto..."

Il gol gli mancava dal 7 marzo, ieri ne ha segnati due ma non sono comunque bastati alla sua Atalanta per battere il Cagliari. Nella sfida persa dalla Dea alla Unipol Domus per 3-2 brilla la prestazione di Gianluca Scamacca che, intervenuto nel post match ai microfoni ufficiali del club, ha dichiarato: "Purtroppo non è bastata la doppietta. Speravo di segnarne addirittura tre ma soprattutto speravo di vincere. Abbiamo avuto una reazione da squadra vera in un campo non facile, io personalmente non ci ho mai vinto. Però togliendo alcuni episodi, abbiamo reagito alla grande".

Mancata anche un po' di fortuna...

"Queste partite purtroppo capitano, non è la prima volta che succede nel corso della stagione però non dobbiamo mollare perché mancano 4 gare importanti. Non dobbiamo pensare agli altri, alla classifica, ma farlo principalmente per noi e sperare che qualcuno lì davanti inciampi".

Magari con un pizzico di fortuna in più...

"Sì, ma la fortuna te la crei. Ti può dire male oggi, ti può dire male domani, ma non ti può dire male per sempre. Noi dobbiamo restare sempre positivi e continuare a fare ciò che sappiamo, con testa bassa e tanto lavoro, così i risultati arrivano".