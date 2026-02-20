Cagliari-Lazio, le probabili formazioni: Dele-Bashiru verso la conferma a centrocampo

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Cagliari-Lazio (Sabato 21 febbraio, ore 20.45, arbitra Rapuano, diretta tv su DAZN e Sky):

Come arriva il Cagliari

Buone notizie per mister Fabio Pisacane che ha recuperato anche Michael Folorunsho per la gara contro la Lazio, anche se resta dubbio il suo impiego nel corso del match. Il tecnico sembrerebbe orientato sull'utilizzo del 4-4-2 e la formazione non dovrebbe essere troppo diversa da quella vista in campo contro il Lecce. In porta naturalmente Caprile. La difesa dovrebbe vedere nuovamente protagonisti Zappa, Zé Pedro, Mina e Obert. A centrocampo dovrebbero invece timbrare il cartellino presenze Palestra, Sulemana, Adopo e uno tra Idrissi e Mazzitelli con il primo favorito. La coppia d'attacco invece sarà quasi sicuramente formata da Kilicsoy ed Esposito. (da Cagliari, Elena Accardi)

Come arriva la Lazio

La Lazio di Maurizio Sarri a Cagliari insegue un successo che lontano dall’Olimpico manca da oltre un mese. L’ultima vittoria in trasferta risale all’11 gennaio grazie all’autogol di Nelsson a Verona. Dopo averla sfiorata a Torino con la Juve, Sarri vuole una vittoria per reagire al ko interno con l’Atalanta e riabbraccia, almeno tra i convocati, capitan Zaccagni. In difesa davanti a Provedel non ci sarà Mario Gila, alle prese con un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. Al suo posto Provstgaard è favorito su Patric per affiancare Romangoli, con Marusic a destra e Tavares avanti nel ballottaggio con Pellegrini a sinistra. A centrocampo recupera Basic, ma non è ancora al 100% quindi dovrebbe essere confermato Dele-Bashiru nel terzetto completato da Cataldi e Taylor. In attacco nessun dubbio su Isaksen a destra e Maldini al centro, mentre a sinistra spera in una maglia da titolare Przyborek anche se Noslin rimane avanti nel ballottaggio. (da Roma, Lorenzo Beccarisi)