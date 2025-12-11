Litigio Kean-Mandragora alla Fiorentina, Bisoli: "Li avrei mandati entrambi a fare la doccia"

Pierpaolo Bisoli, vice allenatore della Fiorentina nella stagione 2004/05, ha parlato del momento della squadra viola ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Io credo che la cosa più giusta che possano fare è mettere da parte l'io e mettere prima la Fiorentina, perché non devono esserci egoismi e devono mantenere la categoria. È chiaro che la situazione è drammatica, quindi si deve togliere la pressione ai giocatori, che sono impauriti e mettersi in testa, che ogni partita può essere l'ultima. La Fiorentina con il Verona deve vincere, perché sennò si allontana troppo dalla zona salvezza".

Come si sarebbe comportato lei alla scena del rigore con il Sassuolo?

"Io non voglio dare consigli a Vanoli. Per la mia esperienza sarebbero entrambi andati a fare la doccia. Serve un segnale forte, per far capire a tutti che la Fiorentina viene prima. Ora se il giocatore più forte non è pronto a fare tutto per la Fiorentina deve stare in panchina. Ora la Fiorentina deve salvarsi, perché è troppo importante, anche di fronte a scelte drastiche".

In questo momento Goretti è l'uomo giusto?

"Sì, conosce i segreti dello spogliatoio, perché ha giocato. Bisogna dargli il tempo, è un ragazzo che conosce il calcio e deve essere aiutato dai giocatori e dalla società. Stiamo vicino Goretti e vedrete che la Fiorentina prima o poi ne verrà fuori".